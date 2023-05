L’inflation se replie légèrement, à 10,1%, en avril 2023

Le taux d’inflation a régressé à 10,1% en avril 2023, contre 10,3% au mois de mars et 10,4% au mois d’avant, a annoncé samedi, l’Institut National de la Statistique (INS).Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre avril et mars de cette année, comparé à la même période de l’année dernière.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a également, baissé pour s’établir à 7,7% après 7,8% le mois précédent.Toutefois, les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 11,2% sur un an. Les prix des produits encadrés se sont accrus, quant à eux, de 6,5%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 18,3%, contre 0,6% pour les produits alimentaires à prix encadrés.De façon générale, le fléchissement du taux d’inflation est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (15,6% contre 15,7% en mars), des boissons alcoolisées et tabac (1,4% contre 4,1% en mars) et des prix des services de transport (10,2% contre 11,4% en mars).La hausse enregistrée au niveau des prix produits alimentaires (15,6%) provient essentiellement, de l’augmentation des prix des viandes ovines de 30,4%, des œufs de 29,8%, des viandes des volailles de 27,5%, des huiles alimentaires de 23,8% et des viandes bovines de 20,9%.Quant à l’accroissement des prix des produits manufacturés et des services (8,6%), il est du à la hausse des prix des matériaux de construction de 8%, des produits de l’habillement de 9,3% et des produits d’entretien courant du foyer de 10,1%.Pour les services, l’augmentation des prix est de 7,5% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services des restaurants, cafés et hôtels de 10,2%, des services de transport publique et privé de 16,7% et des services financiers de 20,7%.Pour ce qui est des prix à la consommation, ils ont augmenté de 1,2%, en avril 2023, après une hausse de 0,7% le mois précédent, suite à l’accroissement des prix des articles d’habillement de 6,7% (avec la fin des soldes d’hiver et les festivités de la fête de l’Aïd), et les prix de l’alimentation de 1,5%.

