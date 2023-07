L’inflation se replie légèrement, à 9,3% en juin 2023

Le taux d’inflation s’est replié légèrement, à 9,3% en juin 2023, contre 9,6% au mois de mai, indique un communiqué publié mercredi par l’INS, sur « l’Indice des prix à la consommation pour le mois de juin 2023 ».

Ce recul de l’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre juin et mai de cette année, comparé à la même période de l’année dernière. En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix du groupe « produits alimentaires » passant de 0,5% à -0,1%, des prix du groupe « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » dont le rythme de progression passe de 1,7% à 0,8% et pour les prix du groupe « loisirs et culture » (de 1,1% à 0,7%).

