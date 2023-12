L’influence de Hamas grandit

Une nouvelle analyse des services de renseignement américains a montré que la crédibilité et l’influence du Hamas se sont considérablement accrues au cours des deux mois qui ont suivi l’opération du 7 octobre. Les responsables affirment que le groupe palestinien a réussi à se positionner dans certaines parties du monde arabe et musulman en tant que défenseur de la cause palestinienne.

D’autre part, le Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) a publié les résultats de sa dernière enquête sur les attitudes des Palestiniens. Il en ressort que 72 % des personnes interrogées estiment que la décision du Hamas de lancer son attaque contre Israël le 7 octobre était « correcte ». Moins d’un quart d’entre eux (22 %) estiment qu’elle était « incorrecte ». Cependant, cela ne signifie pas un soutien aux atrocités, a déclaré Khalil Shikaki, directeur du PCPSR. « Personne ne doit y voir un soutien aux atrocités qui ont pu être commises par le Hamas ce jour-là.

