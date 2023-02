L’Initiative de salut national vise à « remettre le pays sur les rails »

Le bâtonnier Hatem Meziou a fait savoir que l’Initiative de salut national, qui intervient dans un contexte de crise, repose sur trois axes majeurs à savoir: les réformes économiques, les réformes sociales et les réformes politiques.

L’objectif recherché par cette Initiative n’est nullement d’accéder au pouvoir ou de « faire chuter quiconque », a-t-il dit. « Notre seul souci, c’est l’intérêt suprême du pays ».

Pour lui, cette initiative vise à « remettre le pays sur les rails », à amorcer « un processus pour rectifier » la situation et « rompre définitivement avec la phase de transition démocratique ».

Des réformes politiques s’imposent, surtout après le fort taux d’abstention enregistré lors des élections législatives, a-t-il estimé, vendredi, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une manifestation organisée à l’occasion de la commémoration du 10e anniversaire de l’assassinat de l’avocat et leader de gauche, Chokri Belaid.

D’après lui, l’abstention des électeurs revient à « l’absence totale de confiance » des citoyens envers toutes les composantes de l’échiquier politique, dont les autorités en place et les partis politiques..

l’Initiative de salut national a été lancée par l’union générale tunisienne du travail (UGTT), la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), l’Ordre des avocats et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) . D’après ces organisations, l’initiative consiste à « concevoir une vision de salut à travers des solutions sérieuses pour sauver le pays de la crise ».

