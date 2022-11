L’initiative « One Desert » entre l’UE, la Libye et le Sahel signée à Tunis

La cellule régionale de conseil et de coordination (RACC) et le programme CT-JUST ont permis le lancement de l’initiative « One Desert », jeudi à Tunis.

L’annonce a été faite à l’issue d’une conférence régionale sur la coopération transfrontalière entre la Libye et les pays du Sahel organisée par la mission d’assistance frontalière de l’UE en Libye EUBAM en collaboration avec le représentant spécial de l’UE pour le Sahel.

L’annonce a été faite sur sa page Facebook par la représentante spéciale de l’UE pour les pays du Sahel, Emanuela Del Re.

Elle a noté que One Desert avait été « développé par le RSUE Del Re sur la base des contributions qui ont émergé lors de la conférence » à Tunis « sur la coopération transfrontalière entre la Libye et le Sahel avec tous les pays du Sahel et de nombreux acteurs pertinents du Sahel et de la Libye ».

One Desert « garantit un suivi fort de cet exercice extraordinaire », a-t-elle ajouté.

L’initiative de Tunis s’est terminée par la signature d’une déclaration commune qui, selon Natalina Cea, chef de l’EUBAM Libye, montre l’importance de la coopération transfrontalière entre la Libye et le Sahel.

Dans la déclaration, les représentants du Burkina Faso, du Tchad, de la Libye, du Mali, de la Mauritanie et du Niger ont indiqué, à propos de l’initiative de plusieurs parties de l’UE, qu’ils « reconnaissent la pertinence du partage des leçons apprises et des meilleures pratiques en matière de coopération transfrontalière » pour « renforcer la gestion et la sécurité des frontières ».

Ils ont ajouté qu’ils « recommandent la création d’un comité composé de représentants et de partenaires, afin d’assurer le suivi et la mise en œuvre des décisions ».