L’Inlucc met sa ligne verte à la disposition de l’Unft pour le signalement des cas de violence faite aux femmes et aux enfants

Lors d’une réunion qui s’est déroulée, samedi, entre la présidente de l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT), Radhia Jerbi et le président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tebib, il a été convenu de mettre la ligne verte (80102222) de l’Instance à la disposition de l’organisation féminine afin de contribuer à lutter contre le phénomène de la violence à l’égard des femmes et des enfants.

Dans un communiqué publié, samedi, l’INLUCC souligne qu’elle s’engage, en vertu de cet accord, à assurer le suivi des signalements liées à la corruption et de renvoyer le reste des avis à l’UNFT qui les traitera conformément aux procédures en vigueur, soit par voie juridique ou en confiant certains dossiers aux spécialistes en encadrement psychologique dans les affaires de différends familiaux.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’activation de l’accord conclu entre l’INLUCC et l’UNFT visant à conjuguer les efforts des deux parties en vue de lutter contre le phénomène de la violence faite aux femmes et aux enfants, qui s’est accentuée pendant la période du confinement sanitaire général, selon la même source.