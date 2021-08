L’Inlucc pointe des soupçons de corruption et des dépassements à ‘l’Office du commerce de la Tunisie

L’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (Inlucc) a remis, au procureur de la République auprès du Tribunal de la première instance de Tunis 1, un rapport d’enquête portant sur des soupçons de corruption et des dépassements liés à une mauvaise gestion administrative et financière à l’Office du commerce de la Tunisie (OCT).Dans son bulletin hebdomadaire publié, lundi, l’Inlucc pointe des manquements aux conditions des normes sanitaires et règles de stockage dans les entrepôts de l’OCT à la Goulette, ce qui constitue un cas de corruption conformément à l’article 2 de la loi organique n°10 de 2017.

Elle a également, fait état de l’existence d’une unité de production non conforme aux régles et normes en matière de production alimentaire.Par ailleurs, l’instance a signalé qu’un agent relevant de l’Office, a dérobé plusieurs sacs de thé de qualité supérieure, indiquant avoir relevé des différences importantes entre le stock existant réellement dans les entrepôts de l’OCT et le stock inscrit dans le système informatique.

« La direction générale de l’Office est soupçonnée aussi, d’avoir enfreint les règlements en vigueur, à travers la révision du prix de la sous-traitance et le non respect des engagements contractuels envers une société de sous-traitance ».Parmi les autres soupçons de corruption, l’instance a signalé des soupçons de favoritisme dans le concours externe organisé par l’office pour recruter 155 agents au titre du programme de recrutement de 2015 et 2016.