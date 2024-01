L’INM s’équipe pour mesurer les polluants atmosphériques

-L’Institut National de la Météorologie (INM) a annoncé, lundi, avoir reçu trois stations fixes de mesure de polluants notamment le dioxyde de soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), l’ozone (O3) et le monoxyde de carbone (CO) ainsi que la poussière atmosphérique. Ces stations permettent également de mesurer des données météorologiques liées aux polluants atmosphériques.

L’INM a, en outre, reçu deux stations mobiles pour mesurer le dioxyde de carbone et les données atmosphériques qui y sont liées, telles que la température et l’humidité, afin de surveiller la concentration de ce polluant dans les différentes régions de la Tunisie, conformément aux recommandations de l’Organisation météorologique mondiale.

Ces acquisitions interviennent dans le cadre du projet NETTUNIT « Net de l’Environnement Transfrontalier TUNisie-ITalie », cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie Tunisie 2014-2020.

Ces équipements ont été installés au siège de l’INM pour une phase d’expérimentation avant d’être répartis sur trois zones côtières conformément aux objectifs du projet NETTUNIT.

Le projet NETTUNIT vise, en effet, à développer une plateforme complètement opérationnelle produisant des alertes météorologiques ainsi que des alertes sur la pollution atmosphérique et marine destinées en particulier aux services de la Protection Civile, aux services de la santé locale et autres services d’intervention tunisiens et italiens.

Il offrira une opportunité unique de réponse à la menace générée par la pollution atmosphérique et marine et permettra de renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans la confrontation des risques qui peuvent provoquer de lourdes conséquences pour les humains et l’environnement dans les deux pays.

NETTUNIT a aussi pour objectif de développer une application mobile adaptée aux smartphones qui servira à adresser aux citoyens des alertes sous forme de données géo-localisées (cartes, texte, images…).

