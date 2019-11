L’INM met en garde les pêcheurs contre des vagues de 4 mètres ce dimanhe

Les domaines maritimes connaîtront, à partir de dimanche 17 novembre 2019, des vagues d’air forts à très forts soufflant du secteur sud puis de secteur ouest. La vitesse du vent sera comprise entre 7 et 8 de l’échelle de Beaufort (soit de 28 à 40 nœuds), atteignant localement, la force 9 Beaufort (soit de 41 à 47 nœuds) dans le nord de la Tunisie, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Cette situation est due à la concentration d’une dépression active (1003 Hpa) sur le centre de l’Algérie, à partir du samedi 16 novembre 2019, se dirigeant progressivement, vers le Golfe de Tunis, (996 Hpa, prévu), selon les données publiées, vendredi, sur la page facebook de l’Institut.

La mer sera très agitée à houleuse, avec des vagues élevées pouvant atteindre dimanche, 4 mètres. De fortes rafales de vent sont également, attendues et dépasseront 55 nœuds, avec pluies temporairement, orageuses et une baisse de la visibilité.