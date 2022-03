L’INS renoue avec son activité normale, dès la semaine prochaine

Le secrétaire général du syndicat de base de l’Institut national de la statistique (INS), Mehdi Helali, a affirmé que l’institut reprendra le travail normalement à partir de la semaine prochaine et que les efforts seront déployés pour éviter les retards dans la collecte et la publication des données.

Depuis plusieurs semaines, l’INS a observe un mouvement de protestation pour revendiquer la ratification du statut des employés, ce qui a causé l’arrêt de publication des données officielles relatives à plusieurs indicateurs économiques et sociaux.

L’Institut publie périodiquement des indicateurs liés à la croissance économique et au commerce extérieur, ainsi que des indicateurs de la consommation, de l’inflation et du chômage. Ces données sont nécessaires aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays pour l’élaboration des politiques.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Helali a indiqué que le ministère de l’Economie et de la planification a adressé, au cours de cette semaine, une correspondance à la présidence du Gouvernement au sujet du dossier de 40 agents contractuels , après un accord conclu entre l’Union générale tunisienne du travail(UGTT) et le ministère à cet égard.

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Said, et le Secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, ont convenu, vendredi, 11 mars 2022, de soumettre un projet de décret gouvernemental relatif à l’adoption du statut des employés de l’INS dans un délai qui ne dépasse pas 4 mois.

Les deux parties ont convenu selon le procès-verbal de l’accord, dont une copie parvenue à l’Agence TAP, de fixer un calendrier pour l’activation du statut des employés de l’INS.