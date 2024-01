L’intelligence artificielle interroge l’univers des médias

Les outils de l’intelligence artificielle ne peuvent en aucun cas représenter une menace pour la vie quotidienne. Bien au contraire, elles sont là pour booster le marché de l’emploi et créer de nouvelles opportunités, ont estimé deux experts en intelligence artificielle.Dans une déclaration à l’agence TAP, mercredi, en marge des travaux de la troisième conférence sur les médias organisée par l’Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU) sous le signe « Les médias à l’ère de l’intelligence artificielle – Opportunités et enjeux », les deux experts ont appelé les journalistes et les acteurs opérant dans le secteur des médias à être à l’affût de cette mutation technologique et à débusquer ses opportunités au service d’un contenu médiatique de qualité.

A cet égard, le Pdg de la Fondation de journalisme d’intelligence artificielle pour la recherche et la prospective (AIJRF), Mohamed Abdel Daher, a tenu à mettre l’accent sur le rôle-clé de l’intelligence artificielle dans l’industrie des médias, soulignant que les technologies matérielles et immatérielles ont largement gagné du terrain dans l’industrie des médias depuis plus de dix ans.

Leur application s’est avérée d’une utilité remarquable notamment au niveau de la production et de la gestion, de l’analyse du contenu médiatique et des commentaires qui y découlent.

L’expert a ajouté que l’intelligence artificielle ne peut constituer une menace pour l’avenir de l’humanité. Cette technologie n’est autre qu’une invention faite par l’homme au service de l’intérêt de tous, a-t-il souligné.

Il suffit de l’approprier, de la maîtriser et d’en contrôler l’usage pour qu’on puisse en tirer meilleur profit, a-t-il assuré, citant en exemple l’application de l’AI dans les domaines de l’industrie du contenu, des soins de santé, des banques ou des services gouvernementaux.

L’expert a également affirmé que l’intelligence artificielle, depuis son lancement, a favorisé la création de plus de 12 nouveaux secteurs d’emploi et a permis de réaliser des investissements et des revenus financiers importants.

De son côté, l’expert dans le domaine des médias et président fondateur de la société » World Screen Marketing and Media Production « , Riadh Kamel Nejm, a déclaré que l’intelligence artificielle autant elle fait générer des défis, autant elle offre un large éventail d’opportunités dans le monde arabe pourvu que ça soit savamment manipulée.

Face à la montée en puissance des outils de l’intelligence artificielle dans le domaine des médias, nous sommes appelés à en accorder toute l’attention requise, a-t-il encore estimé, mettant l’accent à ce propos sur le rôle de l’IA dans la vérification du contenu médiatique frauduleux et erroné, notamment, celui répandu via les réseaux sociaux.

Il est à noter que les travaux de la conférence de l’ASBU se poursuivront les 17 et 18 janvier courant.

Les intervenants auront à débattre de plusieurs questions liées aux applications de l’intelligence artificielle dans la création des contenus médiatiques, aux perspectives et opportunités offertes par cette technologie dans les professions des médias ainsi que des volets techniques et technologiques afférents de l’utilisation de l’intelligence artificielle et enfin les considérations éthiques et juridiques liées à cette technologie.