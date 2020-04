L’intelligence artificielle pour lutter contre le coronavirus en Tunisie

Le chercheur tunisien Mustapha Hamdi a pris le parti de ne pas se borner à suivre la grave épidémie de COVID-19 ces dernières semaines. Il a décidé d’agir. À l’Institut national des sciences appliquées et de la technologie de Tunis, lui et son équipe utilisent la technologie informatique intelligente pour lutter contre les coronavirus. « Je suis convaincu que les outils numériques et l’intelligence artificielle (IA) peuvent jouer un rôle essentiel pour contenir et surmonter la pandémie”, dit-il.

Hamdi donne généralement des conférences et mène des recherches sur des sujets tels que l’Internet des objets et la microrobotique. À la mi-mars, il a lancé une initiative qui réunit des chercheurs et des entreprises et start-ups tunisiennes et internationales spécialisées dans le numérique. Avec l’aide de l’IA et de l’analyse des données, ils veulent identifier plus rapidement les symptômes de la COVID-19 sur les radiographies pulmonaires des personnes potentiellement infectées. Le logiciel peut déjà détecter avec précision la maladie dans 90 % des cas, et avec des images supplémentaires, le taux devrait s’améliorer.

En quelques jours seulement, le groupe a développé et programmé une application correspondante avec le soutien de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH et du programme Watson AI d’IBM. Ils ont commencé par introduire dans le logiciel des dizaines de milliers d’images pulmonaires provenant d’hôpitaux en Chine, en Italie et en Espagne pour l’enseigner. Il y a quelques jours, ils ont mis l’interface utilisateur à disposition gratuitement sur Internet. Des utilisateurs du monde entier peuvent télécharger des images radiologiques dans le programme et recevoir un résultat d’analyse en 15 secondes. Pour l’instant, je vois des utilisateurs de France, de Belgique, d’Allemagne et des États-Unis accéder à notre programme pour analyser des images”, observe Hamdi. Le premier jour seulement, il y a eu plus de 1 200 visites.

L’initiative de Hamdi est l’une des nombreuses idées pour lutter contre les coronavirus qui sont développées par le centre numérique en Tunisie en collaboration avec des partenaires. En deux semaines seulement, la mise en œuvre d’une demi-douzaine de mesures de lutte contre la pandémie a été lancée. Le GIZ contribue à la mise en place du centre depuis fin 2019 pour le compte du ministère allemand du développement (BMZ). Ce vaste programme produit des innovations numériques pour les entreprises et les institutions publiques.