L’investissement déclaré dans le secteur industriel en baisse de 16,5%, à fin novembre 2021

L’investissement déclaré dans le secteur industriel a baissé de 16,5%, durant les 11 premiers mois de 2021, à 2 275,6 millions de dinars (MD), selon les dernières statistiques publiées par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Ces investissements seront mobilisés pour la mise en place de 3 068 projets, qui favoriseront la création de 44 238 postes d’emploi.

En hausse, les investissements dans les secteurs des industries agroalimentaires et des industries chimiques qui ont augmenté respectivement, de 40,3% et de 37,2%.

A contrario, les investissements dans les domaines des industries des matériaux de construction, de la céramique et du verre ont régressé de 67,8%. Idem pour les investissements dédiés à la filière des industries du cuir et de la chaussure (-40) et celle des industries mécaniques et électroniques (-38%).

Même constat, pour les filières des industries du textile et de l’habillement et des industries diverses (-23%).

D’après l’APII, 52% des investissements déclarés durant les onze premiers mois de l’année 2021, seront lancés dans le cadre de projets d’extension et de renouvellement de matériel.

Pour les investissements déclarés dans le cadre des projets de création, ils ont diminué de 24,7%, à 1097 MD.

Par ailleurs, les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont enregistré une augmentation de 11,7%, à 94,5 MD à fin novembre 2021, alors que ceux destinés aux industries dont la production est orientée vers le marché local ont baissé de 29,2%, à 1330,1 MD.

En outre, les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat ont régressé de 9,4% à 877,4 MD, durant la même période de l’année 2021.