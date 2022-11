L’IPMED finance l’amélioration de la propriété intellectuelle des PME en Tunisie

Le projet IPMED lance des sous-subventions pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Tunisie et en Jordanie.

Il s’agit essentiellement de stimuler le transfert de connaissances dans la phase précompétitive, lorsqu’une vision des applications potentielles d’un résultat de recherche/innovant existe mais que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour amener le produit, la technologie ou le service correspondant à une forme commercialisable.

Les demandes sont maintenant ouvertes pour les candidats en Jordanie et en Tunisie, avec un maximum de 10.000 € par candidat à attribuer, pour vérifier la faisabilité commerciale d’idées prometteuses et de concepts de recherche de toutes sortes dans tous les domaines de la recherche et de l’innovation, avec une attention particulière aux secteurs tels que : l’énergie et l’environnement, les TIC, la biotechnologie, l’agroalimentaire, les industries créatives.

La date limite pour cet appel est le 21 décembre 2022.