Lipton donne raison à Youssef Chahed et Rajhi donne de la voix , Le FMI lâche du lest, mais reste droit dans ses bottes sur d’autres réformes

Fini la brouille, la Turquie va dépenser à Enfidha L’exploitant aéroportuaire turc TAV aurait accepté d’investir davantage dans l’aéroport d’Enfidha, qu’il exploite avec la filiale TAV Tunisie. La décision a été prise après plusieurs sessions de négociation avec le

Zarzis : L’industrie et les TIC intéressent beaucoup de monde Plus de 150 hommes d’affaires de Tunisie, Algérie, Libye et Italie sont attendus, vendredi, au Parc d’activités économiques de Zarzis, à l’occasion de la journée tuniso-italienne d’investissement. Cet événement, le