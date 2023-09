L’Iran et les États-Unis procèdent à un échange de prisonniers

Après plusieurs mois d’attente, Téhéran a finalement annoncé l’échange de prisonniers entre l’Iran et les États-Unis et le déblocage de 6 milliards de dollars de fonds iraniens retenus dans plusieurs pays.

Cinq ex-prisonniers américains en Iran sont déjà arrivés ce lundi à Doha en provenance de Téhéran, puis ont pris la direction de Washington, en application d’un accord d’échange de détenus avec les États-Unis conclu avec la médiation du Qatar.

Au préalable, un transfert de fonds iraniens gelés en Corée du Sud, d’un montant de six milliards de dollars, a été annoncé à Doha et confirmé par l’Iran. « Aujourd’hui, l’équivalent de 5 573 492 000 euros a été déposé sur le compte des banques iraniennes auprès de deux banques qatariennes », a précisé à Téhéran, Mohammadreza Farzin, gouverneur de la Banque centrale iranienne.

La somme correspond à des achats de pétrole iranien en 2018 par la Corée du Sud, précise RFI. Elle était jusqu’ici gelée en vertu des sanctions américaines depuis la fin de l’accord nucléaire. Ces fonds ne serviront qu’à des dépenses humanitaires, assure-t-on à Washington.

