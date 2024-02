L’Iran plus proche que jamais de la fabrication d’une bombe nucléaire 

Un nouveau rapport de l’Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS) tire la sonnette d’alarme sur la proximité de l’Iran avec le nucléaire, en relevant son niveau de menace à « Extrême danger », le plus élevé de ses six niveaux, pour la première fois depuis que le groupe a commencé à suivre le programme nucléaire iranien dans les années 1990.

Selon le rapport, depuis 2022, le délai de déclenchement de l’Iran est nul, c’est-à-dire que l’Iran « possède plus qu’assez d’uranium hautement enrichi (UHE) pour fabriquer directement un explosif nucléaire ». L’uranium n’est pas le seul composant nécessaire à la fabrication d’une arme nucléaire, mais il est de loin le plus difficile à trouver. « Si l’Iran voulait enrichir davantage son uranium enrichi à 60 % pour atteindre 90 % d’uranium de qualité militaire, il pourrait le faire rapidement », indique le rapport, cité par Jerusalem Post.

« L’Iran peut produire suffisamment d’uranium enrichi de qualité militaire pour fabriquer une arme nucléaire en une semaine, en n’utilisant qu’une fraction de son uranium enrichi à 60 %. Les inspecteurs pourraient avoir du mal à détecter rapidement cette rupture, si l’Iran prenait des mesures pour retarder l’accès des inspecteurs ».

En outre, en utilisant son stock restant d’uranium enrichi, le pays « pourrait avoir au total assez d’uranium de qualité militaire pour fabriquer six armes en un mois, et après cinq mois de production d’uranium de qualité militaire, il pourrait en avoir assez pour en fabriquer douze ».

- Publicité-