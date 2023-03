L’Irlande souhaite attirer plus d’étudiants africains dans ses universités. Et pour ce faire, elle déploie toute une stratégie de propagande pour les convaincre de poser leurs valises à Dublin. Le vaisseau-amiral de cette campagne de séduction se nomme Education in Ireland, l’institution chargée de la promotion des établissements d’enseignement supérieur irlandais à l’étranger. Elle a organisé, en février dernier, des salons de recrutement au Nigéria, au Ghana, au Togo et au Bénin, et prévoit d’en initier d’autres du 20 au 25 mars prochain en Ouganda et au Kenya, selon 360 Afrique.

Ces rendez-vous qui constituent une belle occasion pour livrer aux étudiants les informations sur les études dans ce pays anglophone, les démarches administratives, ainsi que les opportunités post-formation, notamment la possibilité d’y travailler deux ans après les études. «Nous avons une solution pour vous qui vous permettra non seulement d’obtenir des résultats éducatifs exceptionnels, mais aussi de vous démarquer des autres candidats sur le marché de l’emploi ou dans le monde universitaire», écrit l’institution dans certains messages postés durant les campagnes de recrutement.