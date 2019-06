L’ISIE décide l’amendement des textes réglementaires régissant les modalités de candidature aux législatives et présidentielle

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, réuni, lundi soir, a décidé l’amendement des textes réglementaires régissant les modalités de candidature aux prochaines élections législatives et présidentielle, de manière à correspondre avec les changements apportés à la loi électorale.

Joint par l’Agence TAP, la porte-parole de l’ISIE, Hasna Ben Slimène, a indiqué que cette décision vient définir la nature des parrainages (10 mille au total) que chaque candidat à la présidentielle devrait obtenir. Ces parrainages doivent être répartis sur dix circonscriptions législatives et non circonscriptions municipales, a-t-elle relevé.

Elle a, par ailleurs, souligné que la réunion du conseil de l’ISIE a tranché la question de la désignation des membres des instances de l’ISIE à l’étranger, à savoir dans les circonscriptions de France 1 et France 2, d’Italie, d’Allemagne, Amériques et reste de l’Europe et Pays arabes et reste du monde. Ces circonscriptions comptent entre deux et quatre membres, a-t-elle précisé.

Au cours de sa réunion, le conseil de l’ISIE a également désigné les membres des instances chargées d’examiner les dossiers de candidature aux élections partielles dans les circonscriptions municipales de Sers (Le Kef), Thibar (Béja) et El Ayoun (Kasserine).

Selon la porte-parole de l’ISIE, le conseil de l’instance électorale a, aussi, approuvé, lors de cette réunion, le plan d’action relatif au parachèvement de l’opération d’inscription pour les élections législatives, qui devrait s’achever le 15 juin courant.

Le conseil de l’ISIE poursuivra mardi sa réunion au cours de laquelle il examinera le reste des points à l’ordre du jour.