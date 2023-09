L’Isie invite les candidats aux conseils locaux à préparer leurs dossiers

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a invité les candidats aux conseils locaux à commencer à préparer leurs dossiers, à collecter les parrainages requis et à déposer leurs dossiers de candidature durant la période allant du 23 octobre au 1er novembre 2023.

L’Isie a publié sur sa page officielle les documents joints au dossier de candidature, tels que le formulaire de candidature, le formulaire de déclaration sur l’honneur et le formulaire de collecte des parrainages.

Parmi les documents requis figurent également, un résumé du programme électoral du candidat signé par 50 parrainants parmi les électeurs inscrits dans la circonscription électorale.

Une condition ; la moitié des électeurs recommandés doivent être de sexe féminin.

Le nombre de jeunes parrainants de moins de 35 ans ne doit pas être inférieur à 15 candidats. L’électeur ne peut pas parrainer plus d’un candidat.

