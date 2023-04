L’ISIE souligne que la direction exécutive aux niveaux central et régional est prête pour les prochaines échéances électorales

-L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a souligné lundi que la direction exécutive aux niveaux central et régional est prête pour l’organisation des prochaines échéances électorales, du point de vue logistique et organisationnel, informe un communiqué de l’instance à l’issue de la réunion de coordination du directeur exécutif de l’ISIE Ridha Missaoui avec les différentes directions centrales et services qui relèvent de l’ISIE et ce dans le cadre des préparatifs engagés en prévision des prochaines échéances électorales.

Pour rappel, l’ISIE a entamé depuis mars dernier une série de réunions avec les différentes structures de l’Etat et des organisations dans le cadre des préparatifs pour les prochaines échéances à la lumière des deux décrets-lois n° 8 et n°10 de l’année 2023 en date du 8 mars 2023.