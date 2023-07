L’Italie aux côtés de la Tunisie pour relever les grands défis,  affirme son président à Saied

L’Italie est aux côtés de la Tunisie pour faire face aux grands défis et est prête à une coopération plus étroite, a déclaré lundi le Président de la République italienne, Sergio Mattarella.

« Cette rencontre est l’occasion de souligner l’amitié qui existe entre nos peuples, entre nos pays », a déclaré Mattarella en recevant le président de la République Kaïs Saïed au palais Quirinal.

« Je voudrais revenir sur les réflexions que nous avons faites ensemble il y a deux ans et souligner encore une fois combien l’Italie est aux côtés de la Tunisie dans les grands défis' » et « réitérer notre volonté de coopérer plus intensément », a-t-il ajouté.