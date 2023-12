L’Italie et le Royaume-Uni financent  un projet de rapatriement des immigrants bloqués en Tunisie

Le bureau du premier ministre italien a annoncé que

L’Italie et le Royaume-Uni sont parvenus à un accord pour financer conjointement une initiative de rapatriement des migrants bloqués en Tunisie, annonce le bureau de la première ministre italienne.

Les deux premiers ministres ont conclu cet accord « pour cofinancer le premier projet italo-britannique de rapatriement volontaire assisté par l’Organisation internationale pour les migrations dans les pays d’origine pour les migrants bloqués en Tunisie », a précisé le bureau de Giorgia Meloni dans un communiqué.

Faciliter le rapatriement des migrants en Tunisie pourrait réduire la probabilité qu’ils poursuivent leur voyage vers l’Espagne ou qu’ils atteignent éventuellement la Grande-Bretagne.

L’accord a été révélé à la suite d’une réunion à Rome entre le premier ministre italien et son homologue britannique, Rishi Sunak qui était à Rome pour participer à un événement politique organisé par le « parti des Frères » d’Italie de Meloni.

En outre, les deux dirigeants se sont entretenus avec le premier ministre albanais, Edi Rama.

« Après avoir convenu de la nécessité de s’attaquer de manière plus structurée à l’immigration illégale vers l’Europe, les dirigeants ont décidé d’intensifier la collaboration entre les trois pays pour lutter contre les trafiquants d’êtres humains », a ajouté le bureau de Meloni.

Les trois chefs de gouvernement se sont également rencontrés pour discuter de l’impératif de parvenir à une « stabilisation définitive » des Balkans. Cette réflexion a été menée à la lumière des progrès réalisés dans le cadre du processus d’élargissement de l’Union européenne aux Balkans

