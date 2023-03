L’Italie exhorte les Emirats à fournir à la Tunisie 500 millions$

Le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération, Antonio Tajani a affirmé qu’il faut soutenir la Tunisie puisque c’est là où le flux migratoire est de plus en plus important.

Le chef de la diplomatie italien a ajouté dans une interview avec Sky 24 qu’il était en contact permanent avec son homologue tunisien , soulignant que Rome œuvre à envoyer des aides économiques à la Tunisie dans les meilleurs délais afin de lui éviter un « effondrement financier »

La situation en Tunisie est très compliquée, en raison de la crise économique et l’Italie œuvre à l’aider en attendant l’apport du Fonds monétaire international pour soutenir son budget, affirme Tajani.

Il a par ailleurs souligné que les Emirats arabes unis devraient accorder à la Tunisie un demi-milliard de dollars, ce qui permettra à la Tunisie de dépasser la crise actuelle.