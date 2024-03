L’Italie expose ses meubles en Tunisie

Dans le cadre des actions promotionnelles 2024 dédiées au Made in Italy dans le secteur de l’ameublement et du design, se tiendra la 8ème édition de l’Italian Design Day-IDD 2024. L’événement réalisé par l’ICE Agence – Section Commerciale de l’Ambassade d’Italie à Tunis, qui représente le début d’une série d’activités coordonnées par l’Ambassade d’Italie à Tunis, aura lieu le 6 mars 2024.

L’événement, qui met en vedette les dernières nouveautés et tendances en matière de matériaux de construction, est destiné à un public professionnel d’architectes, de designers, de décorateurs d’intérieur, ainsi qu’aux médias, permettra de découvrir les solutions les plus innovantes de 24 entreprises italiennes du secteur.

Le secteur de l’ameublement et de la décoration en Italie compte plus de 70 000 entreprises et 293 700 employés. En ce qui concerne les échanges entre l’Italie et la Tunisie relatifs au secteur du meuble et de l’éclairage et au secteur des matériaux et technologies de construction, il convient de noter que dans la zone Afrique, la Tunisie représente pour l’Italie le 3ème marché cible, après l’Egypte et le Maroc, avec 27,3 millions d’euros d’exportations (sur 11 mois de 2023, dernières données ISTAT disponibles) et le 4ème marché cible des matériaux de construction après le Maroc, l’Egypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud avec 38,4 millions d’euros d’exportations.