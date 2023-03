L’Italie met en garde contre les «risques d’instabilité et de radicalisation» en Tunisie

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s’est dit préoccupé par le fait que la communauté internationale court le risque de « voir les Frères musulmans créer l’instabilité » en Tunisie si le pays ne reçoit pas rapidement une « aide financière substantielle ». S’exprimant lors d’une conférence couverte par Arab News, il a souligné que la Tunisie est au bord de l’effondrement économique et que les négociations en vue d’obtenir un prêt de près de 1,9 milliard de dollars du Fonds monétaire international sont dans l’impasse en raison des récentes politiques du président Kais Saied. Cette situation a conduit à une situation économique désastreuse en Tunisie, poussant de plus en plus de personnes à essayer de rejoindre l’Italie sur de petites embarcations.

Tajani a souligné que l’Italie était « la plus soucieuse » de voir la Tunisie résoudre ses problèmes et éviter de devenir un État failli. Il a révélé que le gouvernement italien a travaillé dur pour s’assurer que le FMI et la Banque mondiale aident la Tunisie. Toutefois, le FMI, avec le soutien des États-Unis, insiste sur le fait que le gouvernement tunisien doit d’abord procéder à des réformes avant de recevoir un prêt. De leur côté, les Tunisiens exigent de recevoir l’argent avant d’engager les réformes. Tajani propose que le FMI verse immédiatement une première tranche d’argent, le reste du prêt pouvant être payé en fonction de la progression des réformes.

Ila ajouté que la communauté internationale « ne peut pas se permettre de commettre l’erreur d’abandonner la Tunisie aux Frères musulmans ». Il a averti que sans une aide financière rapide, le pays pourrait devenir un terrain propice à l’instabilité et à la radicalisation dans la région méditerranéenne. L’Italie s’est efforcée de faire en sorte que le FMI et la Banque mondiale aident la Tunisie, car la situation économique du pays est désastreuse.