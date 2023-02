L’Italie «très préoccupée» par la situation en Tunisie

Le ministre italien des Affaires étrangères a déclaré que son pays était « très préoccupé » par la situation économique et sociale difficile en Tunisie, en proie à des pénuries de produits alimentaires et des tensions entre le gouvernement et les syndicats.

Antonio Tajani a également exhorté les institutions internationales à apporter un soutien financier à la Tunisie.

« L’Italie est très préoccupée par la crise sociale en Tunisie. Il est nécessaire de contribuer à la stabilisation et à la croissance de la Tunisie également avec un soutien économique », a-t-il déclaré après une conversation téléphonique avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. « L’Italie continuera à accomplir sa part », a promis Tajani.

Il a soulevé la question lundi lors du Conseil des affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. « Dans ce pays (la Tunisie), la situation est compliquée, et nous devons nous assurer que l’Europe est impliquée », a-t-il déclaré, en demandant que le sujet soit « un point fondamental » à l’ordre du jour du conseil.

Lors d’un appel téléphonique mercredi avec le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, Tajani a réaffirmé la volonté de l’Italie de continuer à soutenir la Tunisie sur le plan économique et auprès des bailleurs de fonds internationaux.