L’Italie va renforcer la lutte de la Tunisie contre la traite des êtres humains

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a affirmé que son pays œuvrait pour renforcer la capacité de la Tunisie à lutter contre la traite des êtres humains, rapporte vendredi Al-Qods Al-Arabi.

C’était lors d’une réunion avec le commissaire de l’Union européenne (UE) chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi.

« Nous prévoyons de poursuivre une coopération fructueuse avec la Commission du Voisinage et de l’Elargissement en vue de renforcer les capacités opérationnelles de la Tunisie dans la lutte contre les trafiquants d’êtres humains », a affirmé Piantedosi.

Il a ajouté : « Grâce au financement de l’UE, nous développons un projet en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations et la National Construction Contractors Association pour former les migrants sur les chantiers. »

Piantedosi a poursuivi : « À ce stade de la révision du cadre financier pluriannuel de l’UE, nous appelons à la réorganisation des ressources pour mettre en œuvre des mesures aux frontières basées sur les termes de la Charte européenne. »

En juillet, la Tunisie a signé un protocole d’accord global et stratégique avec l’UE pour améliorer l’économie et mettre en place des solutions à la migration illégale.

