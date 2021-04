L’Italie va soutenir la Tunisie dans ses négociations avec le FMI

L’ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara a exprimé, lors de sa rencontre mardi, à la Kasbah avec le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, le soutien inconditionnel de l’Italie et de ses partenaires, à la Tunisie dans ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI).

Il a rappelé que l’Italie demeure un partenaire important de la Tunisie, soulignant la volonté d’y investir davantage et d’intensifier les visites entre les deux pays.

L’ambassadeur a transmis les salutations du chef du gouvernement italien, Mario Draghi, qui a exprimé le souhait de rencontrer Mechichi à Rome, dans les brefs délais. Pour sa part, le Chef du Gouvernement, Hichem Mechichi, a évoqué les relations historiques qui lient la Tunisie et l’Italie, exprimant sa satisfaction du niveau de coopération existant entre les deux pays dans tous les domaines, d’autant plus que l’Italie est le premier investisseur dans le domaine de l’énergie en Tunisie. Mechichi a mis l’accent sur la situation économique délicate que traverse la Tunisie, notamment à cause des répercussions de la propagation de la pandémie de la Covid-19, précisant que des efforts supplémentaires devraient être engagés pour y faire face. A cet égard, le Chef du Gouvernement a évoqué le programme de réforme économique élaboré par le gouvernement avec les organisations nationales.