L’Italie veut désormais rapatrier les migrants tunisiens par bateau

Plusieurs petits bateaux remplis d’autres migrants tunisiens ont atteint une minuscule île italienne qui n’a plus de place pour les mettre en quarantaine comme l’exigent les mesures italiennes de lutte contre le coronavirus, ont déclaré samedi les responsables locaux, cités par l’agence Associated Press..

Les migrants tunisiens qui fuient la détérioration de la situation économique de leur pays ne sont généralement pas considérés comme éligibles à l’asile. L’Italie a conclu un accord de rapatriement avec la Tunisie pour des vols hebdomadaires afin de renvoyer ceux qui n’ont pas obtenu d’autorisation de séjour. Les vols ont été suspendus pendant la période la plus critique de l’épidémie de virus en Italie, mais ont repris le 16 juillet.

Les Tunisiens continuent néanmoins d’arriver, dans de petites embarcations de pêche assez solides pour atteindre les côtes de Lampedusa, naviguant parfois dans des criques ou s’amarrant près des plages où les vacanciers se baignent sur l’île qui dépend du tourisme.

La ministre italienne de l’intérieur, Luciana Lamorgese, a déclaré au quotidien Corriere della Sera que l’Italie essaie d’arranger avec le gouvernement tunisien la possibilité d’utiliser des bateaux pour augmenter le nombre de rapatriements hebdomadaires.

Interrogée sur la crainte que les migrants ne déclenchent davantage de grappes de virus en Italie lorsqu’ils sont transférés dans des centres de rétention sur le continent, Mme Lamorgese a répondu : « Les communautés locales sont à juste titre sensibles à la question de sécurité sanitaire ».