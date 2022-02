Alors que le déficit commercial de la Tunisie ne cesse de se dégrader depuis 2006 (il s’élevait à 19,4 Md TND en 2019, soit 16,9% du PIB), en lien avec le fort dynamisme des importations et le faible rythme d’augmentation des exportations, l’Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (l’ITCEQ) a publié une note sur le déficit commercial de la Tunisie qui analyse ses composantes structurelles et cycliques et propose des mesures pour le résorber. Le rapport présente dans une première partie un aperçu de l’évolution et de l’ampleur du déficit commercial pour chaque secteur d’activité de l’économie tunisienne, permettant d’identifier les responsables de sa détérioration. Ainsi, le secteur des textiles, habillements et cuirs et celui des mines, phosphates, traditionnellement excédentaires, n’ont pas permis d’absorber les déficits persistants d’autres secteurs tels que le secteur des énergies (déséquilibre entre une hausse de la demande et une offre en recul) et celui des industries mécaniques et électriques.

Selon le rapport, les termes de l’échange et la conjoncture économique des pays partenaires (prix et demande des biens), constituent une part importante de l’évolution à la baisse du solde commercial. La demande intérieure n’en explique qu’une faible partie. Le déficit ayant par ailleurs un caractère principalement structurel, l’ITCEQ recommande d’élaborer une stratégie de restructuration du secteur exportateur tunisien basée sur la compétitivité hors-prix (innovation, design, délais de livraison, etc.) et sur la spécialisation des entreprises. La réduction des barrières règlementaires et le développement des activités de commerce avec d’autres marchés, comme l’Afrique Subsaharienne, sont également des pistes à suivre pour résorber le déficit commercial. En ce qui concerne les importations, et afin de ralentir leur rythme d’évolution, il semble important de booster l’appareil productif et stimuler l’intégration dans les chaines de valeur mondiales.