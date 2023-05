Livraison de F-16 à Kiev : Londres et Berlin renvoient la balle à Washington

«A la Maison Blanche » de décider d’une éventuelle livraison à Kiev d’avions de combat F-16 : c’est ce qu’ont déclaré mercredi à Berlin les ministres britannique et allemand de la Défense. « Nous n’avons pas de F-16 et nous n’allons pas livrer d'(avions) Typhoon mais nous pouvons évidemment contribuer à la formation et au soutien, dans les limites du fait que nous n’avons pas de pilotes de F-16», a expliqué le ministre britannique Ben Wallace à Berlin lors d’une conférence de presse commune avec son homologue allemand Boris Pistorius. Ben Wallace était interrogé sur la « coalition internationale » qu’a proposé de bâtir Londres pour livrer à l’Ukraine des avions de combat de technologie occidentale.

Il a ajouté que cette coalition était un « soutien politique », un « signal à la Russie que nous n’avons pas d’objection de principe à fournir à l’Ukraine les capacités dont elle a besoin ». Le Royaume-Uni a déjà fait savoir qu’il comptait prochainement former des pilotes ukrainiens. La demande insistante de Zelensky Volodymyr Zelensky demande depuis des mois à ses alliés occidentaux de lui fournir des avions qui permettraient à l’armée ukrainienne de frapper en profondeur les troupes russes, sans pour autant constituer une solution miracle dans le conflit. « Nous ne pouvons pas jouer de rôle actif dans une telle alliance, dans une telle coalition, car nous n’avons ni les capacités d’entraînement, ni les compétences, ni les avions », a de son côté affirmé Boris Pistorius. « A ma connaissance, cela dépend de la Maison Blanche de décider si les avions de chasse F-16 peuvent être livrés », a-t-il lui aussi relevé, avançant qu’il ne s’agit « pas d’une question qui sera réglée à Berlin ».

« Il n’y a aucune exigence à notre égard » à ce sujet des avions de combat, avait déjà déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz mercredi lors du sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik. Le gouvernement allemand se concentre sur les chars, les munitions, la défense anti-aérienne ou encore la mise en place d’ »un système de réparations », a précisé le dirigeant allemand. Berlin et Varsovie prêts à former des pilotes « L’Allemagne pourrait cependant mettre à disposition des aéroports militaires pour l’entraînement sur les avions de chasse F-16, effectués par des pilotes d’autres pays », a de son côté proposé Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente (FDP) de la commission de la défense au Bundestag.