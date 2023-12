L’OACA dote les aéroports tunisiens de 8 nouveaux véhicules incendie de type Panther 6×6

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a procédé, samedi, à l’affectation de 8 nouveaux véhicules incendie aéroportuaire de sauvetage et d´extinction de type Panther 6×6, acquis récemment, aux différents aéroports tunisiens.

Selon le ministère du transport, 3 de ces véhicules ont été affectés à l’aéroport de Tunis – Carthage, 3 également à l’aéroport de Djerba-Zarzis, un à l’aéroport de Tozeur-Nefta et un véhicule à celui de Sfax-Thyna.

L’acquisition de ces nouveaux équipements, dont la valeur totale s’élève à près de 16 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par le ministère du Transport, en vue renforcer le système de sécurité et de protection dans le domaine de l’aviation civile.

- Publicité-