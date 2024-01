L’OACA lance bientôt un nouveau portail électronique pour fournir de nouveaux services aux passagers

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) lance bientôt un nouveau portail électronique qui fournit de nouveaux services aux passagers, aux partenaires et aux professionnels, au moment où la Tunisie renforce sa capacité dans le transport aérien en attirant plus de 8, 8 millions de passagers en 2023.

Le Ministère des Transports a souligné que le nouveau portail, conçu et développé par l’Office de l’aviation civile et des aéroports, a fait l’objet d’une réunion de travail tenue par le Ministre du Transport, Rabi El Majidi.El Majidi a fait valoir l’importance de la réactivité et de l’efficacité, de la sécurité et de l’attractivité du site WEB en tant qu’interface de la société qui réflète son identité et .

Le nombre total de passagers dans les aéroports tunisiens a augmenté de 21,9%, atteignant 8, 813 millions en 2023 par rapport à 2022, selon les statistiques publiées samedi.

L’ensemble de projets numériques prévus par l’OACA comprend la mise en place du nouveau système d’information aéroportuaire, couvrant tous les aéroports exploités par l’Office, ainsi que le développement d’une nouvelle plate-forme opérationnelle pour les systèmes d’informations de l’Office et l’installation des outils d’aide à la décision.

Le Ministère a noté que l’office a développé des applications de « Business Intelligence » pour différentes unités de prise de décision et a fourni des tableaux de bord intégrés avec son système d’informations ainsi que le développement du projet de gestion des documents électroniques.El Majidi a appelé à la nécessité de profiter de l’expérience de l’Office de l’aviation civile et des aéroports dans d’autres institutions similaires sous surveillance par le lancement de portails électroniques