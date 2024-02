L’OACA lance un nouveau portail électronique multi-usages pour voyageurs et professionnels

L’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) a annoncé jeudi, le lancement d’un nouveau portail qui comprend 7 sites annexes relatifs à ses aéroports permettant un accès aux horaires des dessertes et aux procédures de voyage, ainsi qu’à toutes les informations portant sur la spécificité de chaque aéroport et aux cartes interactives.

Dans un communiqué, rendu public l’OACA a rappelé que ce nouveau portail, disponible sur son site www.oaca.nat.tn, comprend également un site principal pour faire connaitre les projets de l’Office et trois autres sites professionnels qui concernent la navigation, la sécurité aéronautique et l’aviation civile. Le portail propose également un moult de nouveaux services, notamment celui de paiement électronique pour le recouvrement des frais par les professionnels, la réservation et le paiement à l’avance du parking à l’aéroport Tunis-Carthage dans une première étape, ainsi que l’amélioration des services déjà fournis dont les appels d’offre et leurs résultats, et l’accès à l’information. Le lancement de ce portail s’inscrit dans le cadre de la stratégique de numérisation et du transport intelligent dans le domaine de l’aviation civile et des aéroports et le développement continu du système d’information et de communication. Ce portail interactif, qui répond aux normes et spécifications requises, est une source d’informations précises utilisant une technologie et des mécanismes de pointe, gagnant ainsi en efficacité et en souplesse la diffusion de l’information.

Rappelons que le nombre total des passagers enregistré au niveau des aéroports tunisiens a augmenté de 21,9 % pour atteindre un niveau sans précédent depuis la création de l’Office de l’aviation civile et des aéroports, soit environ 8 millions 813 mille en 2023 par rapport à 2022, selon les statistiques publiées par l’OACA, en janvier 2024.