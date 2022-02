L’Observatoire « Chahed » dénonce, à son tour, les atteintes au pouvoir judiciaire

L’Observatoire « Chahed » pour le contrôle des élections et l’appui aux transitions démocratiques a dénoncé « les atteintes » portées au pouvoir judiciaire et « les violations » répétées de la Constitution et du principe de la séparation des pouvoirs.

- Publicité-

L’observatoire a critiqué, dans une déclaration, le décret-loi portant création d’un Conseil supérieur provisoire de la magistrature et « les pressions exercées par l’exécutif » sur le président du Conseil supérieur de la magistrature, ses membres et le personnel du CSM, « empêchés d’accomplir leur mission et de rejoindre leurs bureaux ».

Le 7 février 2022, la police a encerclé le siège du Conseil supérieur de la magistrature à Tunis et empêché tout accès à ses locaux, après la décision du président Kaïs Saïed de remplacer cet organe par un conseil provisoire. Des magistrats et associations de la société civile déplorent une mesure « illégale ».

L’observatoire « Chahed » tient à rappeler que le Conseil supérieur de la magistrature est « une instance constitutionnelle élue » qui garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance.

Le Conseil supérieur de la magistrature est « le seul garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Et Toute réforme concernant la justice doit être proposée par le CSM et ce, conformément à l’article 114 de la Constitution, estime-t-il.