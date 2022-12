L’Observatoire Chahed fait état de plusieurs dépassements

L’Observatoire Chahed pour le contrôle des élections et le renforcement des transitions démocratiques a tenu, dimanche à Tunis, une conférence de presse, au cours de laquelle il a présenté le rapport préliminaire d’observation du jour du scrutin et du dépouillement des bulletins de votes relatifs aux élections législatives organisées, hier samedi.

L’Observatoire qui a déployé plus d’un millier de coordonnateurs et d’observateurs à travers l’ensemble des circonscriptions électorales et dans tous les gouvernorats de la République, a constaté que certains centres de vote n’étaient pas aménagés pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur devoir électoral, que les listes électorales n’étaient pas affichées dans certains bureaux et que les registres électoraux n’étaient pas mis à jour dans plusieurs circonscriptions, en plus de l’absence de certains membres de bureaux de vote à l’ouverture des centres, ainsi que l’absence d’agents chargés d’organiser les rangs dans plusieurs centres.

Les dépassements relevés ont porté, notamment, sur la violation du silence électoral (Gabes et Metlaoui), l’immersion d’une candidate, accompagnée de certains membres de sa famille, dans un bureau de vote pour influencer la volonté des électeurs et la poursuite de la campagne électorale par les représentants des candidats à proximité des centres de vote (Bizerte et Ben Arous).

Les observateurs ont constaté une faible affluence des électeurs dans la quasi-totalité des gouvernorats, la tentative de certains représentants de candidats qui étaient présents dans la plupart des centres de vote, d’influencer la volonté des électeurs (Sidi Bouzid), la distribution de l’argent aux électeurs (Tozeur et Sidi Bouzid), et le transport des électeurs aux bureaux de vote par des voitures administratives (Souk Lahad et Elfahs). En outre, les observateurs ont remarqué que le président de la municipalité de Hicher relevant de la délégation d’Enfidha (gouvernorat de Sousse) et sa famille ont essayé d’influencer les électeurs et qu’il a utilisé ses voitures personnelles pour les transporter. Il en va de même pour le maire de Boumhel El Bassatine (gouvernorat de Ben Arous) qui a transporté des électeurs dans sa propre voiture.

Selon le rapport, certains bureaux de vote n’ont pas respecté le devoir d’impartialité et ont tenté d’influencer les électeurs (Souk Essebt Jendouba), faisant remarquer que certains membres de bureaux de vote ne maîtrisaient pas les procédures relatives au déroulement de l’opération électorale.

Selon la même source, certains membres de l’Observatoire Chahed ont été empêchés d’être présents dans des bureaux de vote et plusieurs instances électorales régionales ont refusé de fournir aux observateurs de la société civile des informations sur les taux de participation et ont empêché d’autres observateurs d’assister aux opérations de dépouillement.

Le rapport de l’Observatoire a conclu que le boycott de la plupart des partis politiques et d’un grand nombre de citoyens des élections législatives ont eu un impact négatif sur le taux de participation, qui a été très faible par rapport aux échéances électorales précédentes.

De même, l’amendement de la loi électorale par le décret n° 55 de 2022 et l’adoption d’un mode de scrutin uninominal à deux tours sur les personnes, sans aucune garantie quant à la participation effective des femmes, des jeunes et des personnes handicapées au prochain parlement, ont eu un impact négatif sur la présentation des candidatures, outre la suppression des financements publics pendant la campagne électorale et le durcissement des conditions de candidature.

L’Observatoire Chahed a appelé l’instance électorale à s’ouvrir sur la société civile, à prendre en compte ses observations et à poursuivre en justice toute personne impliquée dans des infractions ou crimes électoraux pendant la campagne électorale, la période de silence électoral et le jour du scrutin.