L’Observatoire de défense du caractère civil de l’Etat pour la suspension des activités de l’Union des Savants musulmans en Tunisie

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat a appelé, de nouveau, à la fermeture immédiate des locaux de la section de l’Union internationale des Savants musulmans en Tunisie et de suspendre totalement ses activités.

- Publicité-

Il exprime son étonnement de l’appel à candidatures pour les inscriptions aux sessions de formation à partir du lundi 30 août, lancé par l’Union internationale des savants musulmans, laquelle est « classée organisation terroriste par de nombreux pays du monde ».

« Il aurait plutôt fallu émettre une décision ordonnant la fermeture des locaux de cette organisation en Tunisie », estime l’Observatoire.

Il conteste la présence de « cette organisation terroriste » en Tunisie et ne voit « aucune raison » pour laquelle elle devrait encore poursuivre ses activités dans le pays.

« Cette organisation bénéficiait du soutien du mouvement Ennahdha, au pouvoir, c’est pourquoi nos appels répétés pour la suspension de ses activités sont restés sans réponse », explique l’Observateur.

Il a rappelé avoir plusieurs fois mis en garde contre le contenus des cours dispensés lors des cycles de formation organisés, en Tunisie, par l’Union mondiale des savants musulmans. Ces programmes qui véhiculent des « idées obscurantistes » et « incitent à la violence et au fanatisme », sont contraires aux principes constitutionnels et aux lois tunisiennes, notamment celles en rapport avec Code du statut personnel.

La section tunisienne de l’Union internationale des savants musulmans a publié sur sa page officielle facebook le démarrage, lundi 30 août, des inscriptions pour des cycles de formation en fiqh, en sciences coraniques etc…