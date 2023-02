L’observatoire de l’enseignement supérieur met en garde contre la prolifération du phénomène de tricherie dans les examens

L’observatoire tunisien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en garde contre la prolifération du phénomène de la tricherie dans les examens et ses répercussions sur la valeur des diplômes. L’observatoire a appelé ce samedi, dans un communiqué rendu public, les différentes parties intervenantes à faire face à ce phénomène, limiter sa propagation et prévenir ses répercussions à court et à long terme sur le système de l’enseignement. L’observatoire a estimé que ce phénomène affecte aussi bien la valeur du diplôme obtenu par l’étudiant ainsi que le classement des universités tunisiennes à l’échelle internationale en plus de la propagation de la corruption après l’emploi de ces étudiants dans des postes dans l’administration.

