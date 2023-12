4 voitures de services pour 25 MDT ? L’Observatoire se serait-il trompé aussi lourdement ?

Chez l’Observatoire des marchés publics, on ne sait manifestement pas compter et écrire les chiffres. C’est ainsi que le 15 décembre courant, ledit Observatoire publiait le résultat d’un AO de la société RFR (Réseau ferroviaire Rapide) pour l’achat de 4 voitures de service.

L’AO qui a par ailleurs été remporté par le concessionnaire Artes, mentionnait le montant de « 25 000 000,000 ». A lire normalement, même par un néophyte des chiffres, cela correspondrait à un montant de 25 MDT … pour quatre voitures de service. Contactée par nos soins, RFR dément et explique que c’est une erreur. Contactée, la DG de l’Observatoire ne répondait pas et ne rappelait pas, bien que nous ayons précisé l’objet de notre appel téléphonique, et alors que ce genre d’erreur ne soit pas une première.

On aurait pu comprendre que l’Observatoire écrivait en millimes, alors que l’unité monétaire officielle de la Tunisie est le Dinar. Le montant restera faux car serait de 25 mille DT pour 4 voitures. Et même pour une seule voiture, le montant deviendra trop ridicule pour être vrai.