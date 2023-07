Mise en garde contre tout accord « suspect » avec les Européens

L’Observatoire National pour la Défense du caractère Civil de l’Etat a mis en garde contre les » dangers » pouvant découler de la signature éventuelle d’un accord de partenariat entre la Tunisie et l’Union Européenne sur la question migratoire. Il s’agit d’un accord « suspect », a souligné l’Observatoire dans une déclaration publiée ce mercredi.

L’observatoire a accusé l’entité européenne de chercher à hâter la signature de cet accord afin de servir ses propres intérêts par rapport au dossier de la migration.

La Tunisie et l’Union européenne avaient publié, le 11 juin dernier, une déclaration commune, qui a comporté, notamment, un accord conclu entre les deux parties pour le renforcement des relations économiques et commerciales ainsi que pour le lancement d’un partenariat dans les domaines des énergies renouvelables, de la compétitivité et de la migration.

L’observatoire a appelé, dans sa déclaration, à » préviligier la transparence dans le discours officiel avant la signature de cet accord afin de mettre le peuple au courant , notamment en ce qui concerne sa sécurité et sa souveraineté « .

L’observatoire a, à cet occasion, invité l’union européenne à trouver des solutions pour le dossier de la migration qui ne devraient pas au détriment de la souveraineté et de la sécurité de la Tunisie.

Rappelons que certains quartiers de la ville de Sfax connaissent depuis quelques jours des affrontements entre des habitants de la région et des migrants subsahariens après la mort d’un jeune tunisien tué propablement par des subsahariens.