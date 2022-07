L’Observatoire pour la transparence et la bonne gouvernance dénonce l’ingérence de Washington dans les affaires de l’Etat tunisien

L’Observatoire pour la Transparence et la Bonne Gouvernance a dénoncé la poursuite de « l’ingérence flagrante et publique » de Washington dans les affaires de l’Etat tunisien, et « l’exploitation qu’elle fait de la situation économique pour mettre pression sur le gouvernement tunisien. »

Dans une déclaration publiée, samedi, sur fond déclarations du secrétaire d’Etat américain à propos de la situation politique en Tunisie, l’observatoire a mis en garde contre « les politiques de chantage politique exercées par l’administration américaine afin de soumettre de l’Etat tunisien aux diktats de sa politique étrangère », citant en exemple « la normalisation avec l’entité sioniste ou les tentatives de faire entraîner le pays dans des conflits internationaux qui ne servent plus les intérêts du peuple tunisien ».

L’observatoire a appelé à traduire en justice devant les tribunaux militaires pour trahison, tout parti politique ou association civile dont l’implication dans des appels à l’inféodation étrangère a été établie, réaffirmant son attachement aux valeurs et aux constantes nationales

et son souci de garantir la souveraineté de l’Etat tunisien.

Dans un communiqué publié, jeudi, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken s’est dit « préoccupé » de voir la nouvelle constitution approuvée par référendum affaiblir la démocratie en Tunisie et limiter le respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales », appelant à ce titre, à « l’adoption rapide d’une loi électorale « inclusive » en prévision des prochaines législatives.