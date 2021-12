L’OCDE abaisse sa prévision de croissance mondiale pour 2021

L’OCDE a légèrement abaissé mercredi sa prévision de croissance mondiale pour 2021 et appelé à accélérer la distribution des vaccins et la vaccination, au moment où la pandémie de Covid-19 reprend de la vigueur avec l’émergence d’un nouveau variant.

L’économie mondiale pourrait croître de 5,6% cette année, anticipe l’Organisation de coopération et de développement économiques dans ses perspectives intermédiaires, soit un recul de 0,1 point comparé aux précédentes prévisions de septembre. Elle évoque «des réalités économiques très différentes» entre régions et estime que «la reprise restera précaire» tant que l’on ne distribuera pas les vaccins partout dans le monde.

«La priorité demeure de s’assurer que les vaccins sont produits et distribués le plus rapidement possible à travers le monde, y compris les doses de rappel», a exhorté l’Organisation de coopération et de développement économiques dans les conclusions de ses perspectives intermédiaires publiées mercredi. «La reprise restera précaire partout tant que cet objectif ne sera pas atteint», a-t-elle ajouté.