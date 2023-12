L’OCT cherche magasin pour stocker 30.000 T de sucre

L’Office du Commerce de Tunisie (OCT) vient de confier, à la STAM (société publique de manutention) et au prix de plus de 3 MDT, le débarquement et le transport au sein et à proximité du port de Bizerte, 196.000 tonnes de sucre roux qui ont été importées et débarquées au port de Bizerte.

L’OCT qui essaie manifestement de créer un stock de sucre roux qui serait destiné au raffinage en par la STS (Société Tunisie sucre) avait aussi lancé un AO pour le choix d’un magasin de stockage de 30 mille tonnes de ce produit stratégique. Ce dernier AO a été déclaré infructueux.