L’OCT rassure sur la régularité de l’approvisionnement en sucre et café

L’Office du commerce de la Tunisie (OCT) reprendra, à partir de mois de mars 2023, son rythme normal en matière de constitution de stock stratégique, soit un stock de 60 jours pour le sucre et le café, a assuré son PDG, Elyes Ben Ameur.

« Aujourd’hui, les quantités en sucre sont disponibles et l’OCT assure l’approvisionnement du marché à un rythme normal, avec une quantité oscillant entre 1100 tonnes par jour jusqu’à 1200 tonnes, par rapport à une moyenne de consommation de 1000 tonnes par jour ( 360 mille tonnes par an ) », a-t-il ajouté estimant même une hausse de ces quantités allant jusqu’à 20%.

L’OCT dispose d’un stock de 30 mille tonnes qui suffit pour un mois et plus, compte non tenu des achats déjà réalisés et réglés, lesquels seront réceptionnés vers le 15 février 2023, soit 25 mille tonnes provenant de l’Algérie, et 30 mille tonnes de l’Inde.

En ce qui concerne l’approvisionnement normal en café, il sera repris durant la moitié de février, étant rappelé que l’OCT assure actuellement 70% des besoins du marché, soit une régression de l’offre de 30%, et ce par rapport à une consommation quotidienne de 100 tonnes par jour.

En outre, des autorisations à l’importation du café ont été accordées au secteur privé, pour 3000 tonnes, en vue de combler cette pénurie. D’ici la moitié de mars, les quantités en café seront fournies de manière normale,