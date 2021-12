L’ODCCE appelle à la fermeture immédiate du siège de l’Union des savants musulmans

-L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’Etat (ODCCE) s’est dit étonné de la poursuite des activités de la filiale de l’Union internationale des savants musulmans à Tunis et de « la détermination des autorités tunisiennes, avant et après le 25 juillet, à défendre un établissement étranger douteux qui diffuse la pensée obscurantiste takfiriste et oeuvre à instaurer des principes contraires aux lois en vigueur ».

- Publicité-

Cette insistance, poursuit l’observatoire dans une déclaration publiée vendredi, « suscite des interrogations sur la nature de la relation établie entre l’organisation terroriste des Frères musulmans avec la Tunisie ».

L’Observatoire exprime son soutien au sit-in organisé par le Parti destourien libre (PDL) devant le siège de l’Union en protestation contre la poursuite de ses activités, dénonçant une « étrange gestion des forces de l’ordre de ce sit-in qui est pourtant organisé en toute légalité ».

L’Observatoire pour la défense du caractère civil de l’Etat souligne l’impératif de fermer le siège de la filiale de Tunis de l’Union des savants musulmans et de suspendre immédiatement ses activités, lit-on de même source.