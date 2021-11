Loi de finances rectificative: Augmentation de la masse salariale

Le ministère des Finances a révélé dans son rapport sur la loi de finances rectificative pour l’année en cours 2021, que les dépenses salariales ont augmenté de 227 millions de dinars à la suite de la signature d’un certain nombre de nouveaux accords et l’adoption de mesures en plus des affectations, promotions et d’augmentations sectorielles, ainsi que d’autres mesures qui ont été approuvées après le vote de la loi de finances initiale.

Le total des salaires s’est élevé à 20345 millions de dinars, par rapport à l’estimation initiale qui était de l’ordre de 20118 millions de dinars.