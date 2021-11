Loi de finances rectificative: Pas d’augmentation des prix du carburant!

Dans son rapport sur la loi de finances rectificative, le ministère des Finances a révélé avoir programmé une augmentation des subventions des carburants pour l’année en cours d’environ 2926 millions de dinars, portant le total des subventions des carburants à 3327 millions de dinars, contre 401 millions de dinars estimés initialement.

Le ministère a expliqué que cela est dû à la mise à jour du prix du baril qui a atteint 70 $ pour toute l’année au lieu du prix initialement programmé qui était de l’ordre de 45 $, en plus de l’absence de l’activation de l’ajustement automatique des prix des produits pétroliers pour le reste de l’année 2021. Par conséquent, il n’y aura pas une augmentation des prix des carburants jusqu’à la fin de cette année selon ce qui a été publié dans le rapport du ministère des Finances.

En outre, la loi de finances rectificative prévoit une augmentation de 550 millions de dinars au titre des interventions autres que les subventions et qui concernent principalement le programme exceptionnel d’assistance aux familles nécessiteuses et modestes financé par la Banque mondiale, en plus des interventions au profit du ministère de l’Éducation à l’occasion de la rentrée scolaire financée par les institutions financières et bancaires.

Dans la loi de finance rectificative, figure également une augmentation de 286 millions de dinars pour les dépenses de gestion dont une partie a été réservée au ministère de la santé publique pour renforcer l’approvisionnement des médicaments dans les établissements de santé.

Une augmentation de 112 millions de dinars pour les dépenses imprévues et non allouées, a été approuvée.