L’OIM facilite le retour volontaire de 141 migrants gambiens bloqués en Tunisie

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a facilité, vendredi, le retour volontaire de 141 migrants gambiens bloqués en Tunisie. Il s’agit du plus grand nombre de retours volontaires de migrants bloqués en Tunisie en une seule journée, depuis l’établissement des opérations de l’Organisation dans le pays en 2001.

La plupart des migrants, tous des hommes, étaient bloqués dans les localités d’Al Amra et de Jebeniana à Sfax. Avant le départ, l’Organisation a aidé les migrants en leur fournissant des services d’enregistrement et de documentation, un hébergement sûr, des évaluations de santé, une aide au transport et des services de conseil.

« Le vol charter d’aujourd’hui de migrants rentrant volontairement au pays reflète le travail efficace et significatif de l’équipe à travers le pays, qui est toujours prête à soutenir les migrants bloqués dans le besoin « , a déclaré Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM en Tunisie. « Cette étape importante s’est déroulée en partenariat et en coordination avec les homologues gouvernementaux, le Croissant-Rouge tunisien et la communauté des donateurs afin de promouvoir un retour et une réintégration sûrs et dignes des migrants dans leur pays d’origine « .

L’OIM renforce ses capacités opérationnelles en Tunisie pour répondre aux demandes croissantes de retour volontaire des migrants.

