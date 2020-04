L’OIM réaffirme son engagement à soutenir la Tunisie dans son approche inclusive des migrants

Consciente de la transversalité de la gestion de la crise du COVID-19, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) rappelle son engagement aux côtés des autres Organisations du Système des Nations Unies et autres acteurs pour soutenir le gouvernement tunisien dans son approche inclusive, non discriminatoire et n’excluant personne et encore moins les plus exposées et moins protégées dont les migrants, lit-on dans un communiqué publié jeudi par le bureau de l’OIM en Tunisie.

D’après la même source, l’OIM note avec satisfaction les décisions prises lors de la réunion du 07 Avril, tenue au siège du ministère de l’intérieur entre les ministres de l’Intérieur, des affaires sociales et des droits de l’homme et des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et qui consiste, entre autres, à adopter une approche inclusive des populations de migrants vivant en Tunisie dans le cadre de la riposte nationale contre la pandémie du COVID-19.

L’OIM salue les efforts de coordination entre les autorités tunisiennes nationales et locales avec les agences onusiennes ainsi que la société civile relatifs à l’identification des besoins les plus urgents et l’opérationnalisation des assistances.

En outre, l’OIM tient à rappeler que les virus et maladies ne distinguent pas et qu’il y va de l’intérêt général de garantir un accès aux soins et autres mesures de prévention à toutes les personnes sans tenir compte de leurs statuts migratoires.

La lutte contre la propagation due au virus rappelle la nécessité de ne laisser personne de côté et notamment les personnes les plus vulnérables y compris les migrants dont la précarité s’est exacerbée par le contexte actuel de la crise sanitaire.

A noter que parmi les mesures prises le 07 avril, la suspension des dates de fin de visas et des implications financières outre l’attribution d’aides financières et en nature.